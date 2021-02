Kann ich mich selbst erziehen?

Inwiefern?

Entscheidend dafür ist, mit wem oder was wir uns umgeben. Wir übernehmen nicht nur die Werthaltungen unserer Eltern sondern auch die unserer Freunde. Es kommt aber auch darauf an, welchen Informationen wir uns aussetzen: Welche Fernsehsendungen schauen wir, welche Zeitungen lesen wir, lesen wir überhaupt welche? Machen wir uns diese Entscheidungen bewusst? Ist uns klar, dass wir darauf einen Einfluss haben, dass wir unsere Werte-Orientierung beeinflussen können? Und man kann ja auch gar nicht sagen, der hat eine gute oder eine schlechte Werthaltung. Man kann sagen: Der hat einen eher liberalen Charakter, der hat einen eher konservativen Charakter. Welchen davon will ich annehmen? Unsere Werte sind sehr eng mit unserem Selbstbild verknüpft. Und dieses Bild ist das Wertvollste, was wir haben. Das geben wir nicht leicht auf. Deshalb gibt es nur ganz wenige Menschen, die später in ihrem Leben an einem bestimmten Punkt noch ganz bewusst sagen: Ich möchte konservativer werden. Oder: Ich möchte liberaler werden. Möglich aber ist es.