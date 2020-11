Was mir das Herz bricht: Wenn Menschen die Hobbys ihrer Partner*innen übernehmen

Die verkrampfte Urlauberin, die ich da beobachte, ist nicht allein. Sie steht für einen Liebesbeweis, der mir immer wieder das Herz bricht: aus Liebe ein Hobby anzunehmen, das einem sonst nicht im Traum einfallen würde. Diese herzensbrechenden Partner*innen trifft man an sonnigen Wochenenden auf beliebten Jogging-Strecken, in Opernhäusern, Wellnessbereichen, Fußballstadien, Lesungen – und immer wieder im Urlaub, ob in den Bergen, am Strand oder in Museen. Sie starren stundenlang mit leerem Blick auf abstrakte Gemälde, hieven sich auf Surfbretter, zwängen sich in Taucheranzüge oder trainieren auf einen Halbmarathon, weil Laufen „einfach das Beste für den Körper ist“ – und für die Beziehung.