Horror-Date: Das Schweigen der Sechstklässler

Kalle war in Wirklichkeit der Gras-Dealer meiner Schule – als Sechstklässler! Ich erfuhr das von einem Mitschüler (einem seiner Kunden), konnte es erst kaum fassen. Mein Kalle aus Lönneberga, ein Drogendealer?! Also konfrontierte ich ihn via SMS – aber er: schwieg. Classic Kalle. Wenig später kam dann auch die Schulleitung seinem frühen Gangster-Dasein auf die Schliche. Traurigerweise merkte ich dadurch, wie wenig mir tatsächlich an Kalle lag. Und wie viel an einem guten Ruf. Statt zu ihm zu stehen, auch in schweren Zeiten, machte in einer seltsamen Es-ist-vorbei-Performance in der kurzen Pause Schluss. Ich war einfach noch nicht bereit für diese bad boy energy.