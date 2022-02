Horror-Date: Hollywoodreif sitzengelassen

Ich hatte absolut keine Ahnung, was los war. Alles, was ich wollte, war, dass wir endlich wieder unsere Gesichter aneinander drücken und Speichel austauschen. Stattdessen saßen wir irgendwann in der Pizzeria, und es wurde von Minute zu Minute unangenehmer. Vor uns die Teller, zwischen uns der unangesprochene Kuss. Um ihn ins Reden zu bekommen, versuchte ich mit ihm ein bisschen meta über Freundschaft zu quatschen, um dann von da aus elegant auf das Thema Liebe zu lenken, und naja, dann vielleicht doch nochmal zu küssen. Aber so weit kam ich nicht.