Pärchensprache ist nicht cringe!

Aber, um das einmal festzuhalten, bevor ich meine wissenschaftlichen Facts preisgebe: Ich finde, es gibt uncoole und coole Pärchensprache. Uncool ist eben etwa der Mausezahn. Uncool ist auch die Endung „-bubu“. Da sind wir uns wohl alle einig. Aber wenn ich meinen Freund abends anschaue und bittend frage: „Kuschelino?“, dann findet er das süß. Generell finde ich die Endung „-lino“ relativ in Ordnung. Wenn wir morgens zusammen frühstücken und er mich fragt, ob ich ihm das „Broti“ reichen kann, dann ist das lustig gemeint und fühlt sich vertraut an. Und wenn ich einen spitzen Kommentar mit „Das war doch nur ein Witzi“ erkläre, wirkt mein Kommentar gleich gar nicht mehr so spitz. Ein „-i“ am Ende von Worten finde ich also auch völlig okay - solange es nicht das „i“ in „Schatzibubu“ ist, versteht sich.