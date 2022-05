Horror-Date: Ausgenutzt von der Urlaubsliebe

Es ist das Jahr 2009. Ich bin 19 und habe einiges aufzuholen. Ein paar feuchte Küsse, zwei One-Night-Stands, mehr hatte mein Liebesleben bis dahin nicht zu bieten. Also beschließe ich nach dem Abitur, dass sich das dringend ändern muss. Die Reise mit Max nach Thailand kommt da sehr gelegen: Endlich alleine unterwegs sein, endlich frei! Mit einem riesigen Rucksack auf dem Rücken pilgern wir von Strandbar zu Strandbar. Während andere nach dem Abi sich selbst finden wollen, suchen Max und ich vor allem nach einer Urlaubsliebe. In unserem Hostel in Bangkok finden wir schließlich Aranja, die wie wir dort übernachtet. Sie fragt uns, was wir in Bangkok machen. Stottern, ein paar nichtssagende Sätze, dann nimmt Max seinen ganzen Mut zusammen: „Willst du uns Bangkok bei Nacht zeigen?“ Sie will.