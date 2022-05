Horror-Date: Katz-und-Maus-Spiel im Schwimmbad

Eines musste er aber doch noch loswerden, und davon ließ er sich auch nicht ablenken. Er wollte unbedingt, dass wir uns auf diese Sprudelliegen am Rand des Beckens legen. Dann schaute er mich ganz lange an und versuchte, meine Hand zu nehmen, was er nicht schaffte. Er versuchte, seine zitternde Lippe unter Kontrolle zu bekommen, was er auch nicht schaffte, und stammelte irgendwann: „Willst du meine Freundin sein?“ Das wollte ich nicht. Aber ich wollte ihm auch nicht wehtun, also sagte ich gar nichts. Und zwar minutenlang. Mit jeder Minute wusste ich weniger, wie ich mein Schweigen brechen sollte, und eigentlich muss ihm das ja auch schon alles gesagt haben. Aber solange er kein echtes „Nein“ bekommen hatte, hoffte er wohl trotzdem noch. Ich brachte keines heraus. Und so saßen wir stumm beieinander, bis die Badezeit um war. Immerhin tauchte die Freundin meiner Schwester nicht mehr auf.