Horror-Date: Wenn man ungewollt zum Seitensprung wird

„Hey Hun, I just got back from the gym, how are you doing?“ – eine fröhliche, weiblich gelesene Stimme tönte aus den Handylautsprechern. Als ich auch noch sein nervöses Grinsen in meine Richtung registrierte, wurde mir klar, was hier lief: Jake hatte eine Freundin, die sich gerade im sonnigen Kalifornien nichtsahnend auf seinen kommenden Besuch freute. Seine Antwort bestätigte meine Befürchtung: „Nothing, I’m just chilling in bed.“