Horror-Nachbarin: Die Frau mit den zwei Gesichtern

Niemand kannte die Mietenden des Mehrparteienhauses so gut wie Frau Müller. Und das, obwohl sie erst vor ein paar Jahren in ihre Wohnung auf der ersten Etage eingezogen war. Mehrmals am Tag schlich Frau Müller durch die Flure. In den Morgenstunden putzte sie in Krankenhäusern, sodass sie danach viel Zeit hatte, die Hausbewohner:innen auszuspähen und über ihr Privatleben auszufragen. Sie schien sich von den Intimitäten der anderen zu nähren, wie manch einer von Junkfood und billigen Tütensuppen. Nicht ohne Grund hielt sich niemand länger als nötig im Hausflur auf.