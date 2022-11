Horror-Nachbarin: Die ungefragte Mitbewohnerin

Ich fühlte mich immer weniger wohl. Niemand außer mir putzte, ständig lagen schimmlige Lebensmittel in der Küche herum. Eine regelrechte Fruchtfliegen-Plage war ausgebrochen. Die schlimmste Plage aber war Mari. Ich begegnete ihr täglich, es entstanden die unangenehmsten Gespräche. Ich bemühte mich, freundlich zu sein, mich mit ihr zu unterhalten, schließlich war ich Untermieterin, also quasi nur zu Gast. Ich fragte sie, was sie so machte (beruflich, hobbymäßig) und sie antwortete mit „nichts“. Deshalb war sie wohl so oft zu Hause. Beziehungsweise: nicht zu Hause, sondern bei uns. Ich gab es endgültig auf, mich mit ihr zu unterhalten. Mari feierte alleine Karaoke-Partys in unserem Wohnzimmer und ging auf Toilette, ohne die Badezimmertür zu schließen. Ich ertrug es. Und wunderte mich immer mehr, wer sie eigentlich war und wo sie eigentlich wohnte.