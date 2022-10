Horror-Nachbar: Der Corona-Party-Veranstalter

Gröhlende Teenager und dröhnende Musik durchdrangen die Nacht; Noise-Cancelling hatte keine Chance. Ich schickte wutentbrannte WhatsApp-Nachrichten an meinen Nachbarn, in denen ich davor warnte, die Polizei zu rufen. Ich kam mir vor wie eine Lehrerin, die ihre Achtklässer:innen nicht im Griff hat. Bald kam eine lallende Sprachnachricht zurück: „Wir haben die Musik jetzt runtergedreht … und können demnächst auch für dich einkaufen gehen, das macht man doch so für Omas.“ Autsch. Die Demütigung bestärkte mich nur darin, um drei Uhr endlich die Polizei zu rufen. Ich gab an, dass es sich hier um eine verbotene Corona-Party handelte. In der Presse las man in dieser Zeit häufig von Menschen wie mir. Menschen, die ihre Nachbar:innen verrieten. Die Polizei allerdings sollte an diesem Abend nicht eintreffen – angeblich wegen Glatteis. Glück für meinen Nachbarn, eine weitere schlaflose Nacht für mich.