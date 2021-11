Horror-Party: Wie eine Geburtstagsfeier mit zwölf Infizierten endete

Adinas Geburtstag feierten wir also in ihrer Wohnung. Zu zwölft. Mit viel Alkohol, lauter Musik, und der Stimmung so ausgelassen, dass wir jegliche Sorgen vor Corona verdrängt hatten. Wir tranken nicht aus den gleichen Bechern, aber hingen uns gegenseitig in den Armen, während wir Songs aus den 2010er-Jahren grölten, tanzten auf Tischen und Stühlen, spielten Bier-Pong, redeten über die Anstrengungen der Pandemie und führten pseudo-philosophische Gespräche, kurz gesagt: Wir hatten den Spaß unseres Lebens. Und freuten uns, dass wir wieder beieinander sein konnten, ganz ohne Hemmungen. Nur an eine Sache erinnere ich mich noch genau: Einer der Gäste war am Vorabend schon feiern. Und der wachte am Morgen der Party mit einem bösen Kater auf.