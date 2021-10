Horror-Party: Die Abschiedsparty ohne Gäste

Am Tag der Party saßen meine Mitbewohnerin und ich deshalb mit wachsender Besorgnis in unserer WG-Küche. Wir zählten die Absagen in der Whatsapp-Gruppe und stellten mit Erschrecken fest, dass außer uns nur drei andere Leute zugesagt hatten. Hoffnungsvoll hakten wir bei unseren Kommiliton:innen nach, ob sie heute nicht doch noch kommen würden, aber von den meisten bekamen wir nur ein träges „Ne, kein Bock“ zurück. Weil wir am Vorabend auf einer anderen Abschiedsparty getrunken hatten, waren auch wir etwas müde und verkatert. Aber das tat an diesem Abend nichts zur Sache.

Wir setzten zu einem unbeholfenen Winken an und zwangen uns ein Lächeln auf das Gesicht

Halbherzig machten sich meine Mitbewohnerin und ich auf den Weg. Wir waren bereits mehr als eine Stunde zu spät und hatten ein schlechtes Gewissen, doch bei der Wohnung angekommen öffnete uns Torben freudestrahlend die Tür. Hektisch winkte er uns in das Wohnzimmer hinein, aus dem wir bereits Musik hörten. Ha! Musik! Das klingt ja doch nach einer guten Party! Dachten wir zumindest. Lächelnd folgten wir der Aufforderung des Gastgebers, nun etwas ermutigt, nur um zwei Meter weiter entgeistert innezuhalten. Vor uns erstreckte sich ein gähnend leerer Raum. In seiner Mitte stand ein einsamer Bier-Pong-Tisch, an dem keiner spielte, daneben ein Seitenregal mit einem Meer aus Getränken. Die Flaschen bildete einen harten Kontrast zu den ganz offenbar fehlenden Gästen. Aber immerhin: Drei Freunde des Gastgebers saßen auf einer Couch an der Wand. Wir setzten zu einem unbeholfenen Winken an und zwangen uns ein Lächeln auf das Gesicht. Doch als die Gäste gleichgültig zurück starrten, wenig begeistert von unserer Anwesenheit, verging uns das Lächeln. Wir schluckten. Dann schnappten wir uns ein Bier und nahmen etwas abseits auf der Couch Platz. Meine Mitbewohnerin und ich tauschten einen Blick aus, der in Worte übersetzt wohl heißen würde: „Was. Zur. Hölle“ und: „Kann kann man das hier noch retten?“ Aber auch: „Scheiße, das ist seine Abschiedsparty.“