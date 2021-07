Horror-Party: Vom Tinderdate in einer fremden Stadt zurückgelassen

Nun stand ich also angetrunken in Duisburg, mit einer Gruppe Frauen, die ich nicht kannte, die mich nicht kannten, und die auch nicht vorhatten, das zu ändern. Ich war verzweifelt und bettelte die Freundin an, ob ich wenigstens in der WG schlafen könne: „Ich weiß, ist schräg, ein fremder Typ in deiner Bude. Aber ich will nicht besoffen fahren oder im Auto pennen. Bitte.“ Keine Chance.