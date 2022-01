Horror-Party: Die Schlange im Pool

Ich war auf eine große Poolparty eingeladen worden und wollte mir die definitiv nicht entgehen lassen. „Was soll schon passieren?“ dachte ich mir. „Aus dem Programm rausschmeißen können sie mich eh nicht mehr, wenn ich morgen abreise“. Ich schlich mich also gegen 21.30 Uhr an meinen Gasteltern vorbei und radelte zu besagter Party. Dort angekommen, wurde ich euphorisch von meinen Freunden mit einem Cocktail begrüßt. Ich freute mich sehr, sie noch ein letztes Mal zu sehen. Wir schworen uns, dass die Nacht legendär werden würde. Das war nicht nur ein wenig klischeehaft, sondern fast schon hellseherisch, wie sich später herausstellen sollte. Tatsächlich war der Abend sehr lustig, überall entspannte Leute, gute Musik, es wurde gegrillt, Leute spielten Trinkspiele. Von letzteren hatte ich dann irgendwann wohl etwas zu viel und trieb ziemlich dicht und glücklich in einem Schwimmreifen über den Pool. Bis auf einmal jemand diesen Satz schrie, der sich bei mir eingebrannt hat: „Watch out, snake!“

Mein Puls war inzwischen bei 180 und ich bekam leichte Schnappatmung

Die Musik ging sofort aus und alle, die noch einigermaßen bei sich waren, wirkten plötzlich sehr angespannt. Ich wusste noch gar nicht genau, was eigentlich los war, bis mir auffiel, dass alle Leute auf mich schauten. Dann spürte ich etwas an meinem Bein. Tatsächlich schwamm dort eine mindestens einen Meter lange Schlange direkt neben mir im Wasser. „No worries, it’s okay!“ riefen mir manche zu – vom sicheren Poolrand aus natürlich. Andere schienen die Situation als nicht ganz so entspannt zu bewerten und die Schlange als eher giftig einzustufen. Jedenfalls gestikulierten sie alle wild. Mir wurde ganz schwindelig. Das ganze Jahr über hatte ich es geschafft, keiner Schlange zu begegnen, was in Australien schon eine Leistung ist. Und ausgerechnet an dem einen Tag, an dem ich zum ersten Mal gut einen sitzen habe und entspannt in einem Pool flacke, passiert mir das! Ich hatte bereits die enttäuschten Gesichter meiner Gasteltern vor Augen, wie sie mich morgen aus dem Krankenhaus abholen würden.