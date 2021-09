Horror-Party: Oktoberfest mit Influencerin

In München wäre an diesem Wochenende die Wiesn losgegangen, wenn nicht Corona dazwischen gekommen wäre – zum zweiten Mal. Deswegen gibt es heute diese Sonderfolge der Horror-Kolumne für alle, die Wiesn-Weh haben. Denn auch das Oktoberfest ist nicht immer der Hammer und gehört deshalb in diese Serie: Hier erzählen wir von den schlimmsten Partys, auf denen wir in unserem Leben waren. Falls du selbst von einer Party erzählen willst: Schreib uns an info@jetzt.de!