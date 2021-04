Horror-Party: Das Erasmus-Liebesviereck

Wir kauten still unsere Merguez. Ich schaffte es nicht, zu schlucken. Dann kam Evie die Treppe runter. Sie sah uns drei zusammensitzen und grinste. Bitte komm nicht zu uns. Doch sie kam. Aber bevor sie „Salut“ sagen konnte, schepperte es laut. Es war Étienne. Er stand oben in der Glastür, von der man in den Innenhof hinunter lief. Er hatte sie mit einer theatralen Geste und einem lauten Kung-Fu-Schrei eingeschlagen, blutete am rechten Arm und hatte in der linken Hand eine fast leere Flasche Jack Daniels. Danke Étienne, du seltsamer, seltsamer Mann.