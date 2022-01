Horrorparty: Wenn der Schwarm mit einer anderen knutscht

Das Setting war folgendermaßen: Ein langgezogenes Zimmer, in dem jeweils an einer Wand zwei schmale Betten standen, auf denen wir uns drängten. Hinter dem Fernseher hing ein Spiegel, dem eine tragende Rolle zukam. Denn über diesen konnten wir einander gut beobachten, ohne offensichtlich zu starren. Ich sah im Spiegelbild, dass Schorsch seine Entscheidung getroffen hatte: Vanessa und er lagen Arm in Arm auf dem Bett, ab und zu unschuldig knutschend. Grausam für mein Teenagerinnen-Ich: Ich bekam vorgeführt, dass sich mein Schwarm für eine andere entschieden hatte – und zwar vor Menschen, die wussten, dass ich auch auf ihn stand. Ich war eifersüchtig und fühlte mich ungenügend. Und immer, wenn ich in den Spiegel schaute, sah ich die beiden.