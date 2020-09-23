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  4. Whatsapp-Kolumne: Der Beste-Kumpels-Liebeskummer-Chat

„Red nicht so herablassend über sie!“

Emil wurde von seiner Freundin verlassen, seinem Kumpel fällt es schwer, ihn zu trösten. Daran ist Emil selbst Schuld.
Von Niko Kappel
Illustration: jetzt

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Wer schreibt?

Emil (25) und Yannik (24), die beiden sind seit der Grundschule beste Freunde.

Und warum?

Emil wurde von seiner Freundin Karola verlassen, nachdem es schon lange gekriselt hatte. Yannik kannte Karola gut und ist nach wie vor mit ihr befreundet. Er versucht zwar, Emil zu unterstützen. Aber weil Emil gegenüber Karola immer ausfälliger wird, fällt es Yannik zunehmend schwerer, für seinen Freund da zu sein. 

Und wie könnte das aussehen?

  4. 16. September 2020

  5. Yannik

    Hey my friend, wie gehts dir? 13:12

  6. Emil

    Wie soll es mir gehen 13:15

  7. Emil

    Scheiße natürlich 🙁 13:15

  8. Emil

    Hab den ganzen morgen durchgeflennt 13:15

  9. Emil

    Bin auch nicht in die Uni 13:15

  10. Yannik

    Diggi, neeein 14:44

  11. Yannik

    Sollen wir heute Abend was essen gehen? 14:44

  12. Emil

    Lass lieber saufen 14:55

  13. Yannik

    Haha geilo, Eskala-Emil. Den brauchen wir! 15:59

  14. Yannik

    Den gab es in letzter Zeit eh zu wenig. 16:00

  15. Emil

    Ja, dafür kannst dich bei der Alten bedanken... 16:57

  16. Yannik

    Naja, Karola war immer vorne mit dabei, wenn es ums Feiern ging 😄 17:02

  17. Emil

    Alter bitte nix nettes über die Hexe sagen 17:03

  18. Yannik

    Klar sorry hast Recht 17:33

  19. Yannik

    Heute Abend gibts Bierchen!!! 17:33

  20. Yannik

    Ich komm um 8 zu dir 17:33

  21. Emil

    Jo 18:09

  22. 17. September 2020

  23. Yannik

    Junge, was hab ich einen Schädel. 12:22

  24. Yannik

    War chilliger Abend!! 12:22

  25. Emil

    Bin richtig zerstört 12:33

  26. Emil

    Aber ja danke dir 12:33

  27. Emil

    Alter die kann mich nicht in Ruhe lassen 16:24

  28. Emil

    Jetzt will die heute Abend vorbei kommen und ihren Scheiß abholen. Die Alte geht mir so auf den Sack. Keine Ahnung, warum ich mich mit der je abgegeben habe 16:24

  29. Yannik

    Ich versteh, dass du verletzt bist, aber red bitte nicht so herablassend über sie. Ihr fällt die Trennung doch bestimmt auch nicht leicht 16:25

  31. Emil

    Mir doch egal 17:01

  32. Emil

    Ich rede über die wie ich will 17:01

  33. 18. September 2020

  34. Yannik

    Hey, war Karo jetzt gestern da? 14:25

  35. Emil

    Jo 14:33

  36. Emil

    Hab die aber zum Glück nicht gesehen, Janis der neue Mitbewohner hat ihr den Stuff gegeben 14:33

  37. Emil

    Bin nicht aus dem Zimmer 14:33

  38. Yannik

    Ist wahrscheinlich besser so!! 15:05

  39. Yannik

    Hey, hast du eigentlich noch Zeug bei ihr? 16:33

  40. Emil

    Paar klamotten halt wieso 16:37

  41. Yannik

    Die grillen heute Abend bei denen in der WG im Garten und ich geh hin. 17:37

  42. Yannik

    Soll ich das Zeug einfach mitnehmen? 17:38

  43. Yannik

    Wäre doch easy, dann hast du kein Stress 🙂 17:58

  44. Yannik

    Hey, ich bin jetzt da, wie siehts aus? 19:45

  45. Yannik

    Bist du jetzt pissed? 22:01

  46. Verpasster Anruf

  47. 19. September 2020

  48. Emil

    Lol hoffe es war ne gute Party 10:01

  49. Emil

    Was heißt pissed 10:01

  50. Emil

    Finds halt echt richtig schwach von dir 10:01

  51. Yannik

    Was genau? Dass ich nen Konflikt vermeiden und dir helfen will? 10:22

  52. Emil

    Nee das du mit der Ollen feiern musst die mir das Herz rausgerissen hat. Was willst du noch mit der? Die hat doch gezeigt, dass sies nicht wert ist, sich mit ihr abzugeben 11:01

  53. Yannik

    Diggi, jetzt mach mal einen Punkt. 11:05

  54. Yannik

    Sie hat Schluss gemacht, ist Scheiße. Aber du warst doch selbst auch nicht mehr glücklich! Bei der Abschiedsparty von Pierre hättest du fast was mit Luise angefangen. Ich versteh deinen Schmerz, aber: Rede nicht so über sie! 11:05

  55. Emil

    Alter ich habs schon mal gesagt, ich rede über sie wie ich will 11:11

  56. Yannik

    Frauen beleidigen, weil man selbst verletzt wurde. Du bist doch keine 14 mehr?! 11:55

  57. Yannik

    Werd erwachsen. 11:59

  58. Emil

    Werd du mal ein besserer Freund 12:22

  59. Emil

    Ich brauch dich grade sehr und alles was du machst ist meine Sprache zu korrigieren 12:44

  60. Emil

    Sorry Mr. Oberkorrekt wenn dir das wichtiger ist als für deinen besten Freund da zu sein dann bitte 12:44

  61. Yannik

    Musst grade du sagen?! 12:55

  62. Emil

    ? 13:01

  63. Yannik

    Als Marie mit mir Schluss gemacht hat, kam von dir nur sexistischer Bullshit 13:05

  64. Emil

    Was meinst du? 13:06

  65. Yannik

    "Andere Mütter haben auch schöne Töchter" 14:44

  66. Yannik

    "Vergiss die Alte" 14:44

  67. Yannik

    "Du brauchst jetzt schnell ne neue ..." 14:44

  68. Yannik

    Ich könnt dir noch 1000 Sachen aufzählen. Soll ich weitermachen? 14:45

  69. Emil

    Das scheint ja tief zu sitzen... Das ist zwei Jahre her 14:50

  70. Yannik

    Du warst kein bisschen für mich da, aber das ist ok, du kannst halt nicht so mit Gefühlen. Ich hab andere Freunde, die können das. Und jetzt erwartest du von mir Support und dass ich darüber hinweg sehe, dass du dich wie ein Penner verhältst? 14:55

  71. Emil

    Vielleicht hab ich halt keine anderen Freunde mit denen ich über sowas reden kann 15:09

  72. Emil

    Ich brauche dich gerade 15:09

  73. Emil

    Und du gräbst so alte Kamellen aus 15:09

  74. Yannik

    Was für alte Kamellen?! Mir ging es mega schlecht und dich hat es nicht gejuckt. Das ist doch keine alte Kamelle. Genau das mein ich: Du bist so krass unsensibel. 16:33

  75. Emil

    Boah Alter, jetzt häng dich halt die ganze Zeit an irgendwelchen Worten auf Mr. Deutschlehrer 17:01

  76. 23. September 2020

  77. Emil

    Jo ich hab nachgedacht 11:11

  78. Emil

    Vielleicht hast du recht 11:11

  79. Emil

    Ich tu mir mit so gefühlskram einfach mega schwer 11:11

  80. Emil

    Hätte bei Marie mehr für dich da sein sollen sorry 11:12

  81. Emil

    Jetzt wo ich am eigenen Leib erleb wie schlimm sowas ist, versteh ich, dass ich auch nicht der beste Zuhörer damals war 11:12

  82. Yannik

    Hey, freut mich, dass du das sagst! 11:14

  83. Yannik

    Echt korrekt von dir 11:14

  84. Emil

    Heute Abend Bier? 11:16

  85. Yannik

    Yes, gerne 12:58

  86. Yannik

    Eine Sache noch. Wehe du beleidigst Karo wieder so ekelhaft. Dann bin ich weg. Ich will diese Sexisten-Scheiße echt nicht mehr hören. 12:58

  87. Emil

    Ok 13:01

  88. Emil

    Dass sie "doof" ist, darf ich sagen? 13:01

  89. Yannik

    Ja, wenn es sein muss... 13:14

  90. Emil

    😘 13:15

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