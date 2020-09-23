„Red nicht so herablassend über sie!“
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Wer schreibt?
Emil (25) und Yannik (24), die beiden sind seit der Grundschule beste Freunde.
Und warum?
Emil wurde von seiner Freundin Karola verlassen, nachdem es schon lange gekriselt hatte. Yannik kannte Karola gut und ist nach wie vor mit ihr befreundet. Er versucht zwar, Emil zu unterstützen. Aber weil Emil gegenüber Karola immer ausfälliger wird, fällt es Yannik zunehmend schwerer, für seinen Freund da zu sein.
Und wie könnte das aussehen?
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16. September 2020
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17. September 2020
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18. September 2020
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Verpasster Anruf
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19. September 2020
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Yannik
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Yannik
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23. September 2020
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Yannik
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Yannik
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Yannik
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Yannik
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