3600 Euro brutto für den Osteopathen

Eigentlich hatte ich zu dieser Zeit ganz andere Pläne: Ich wollte zur Polizei, aber meine Augen waren zu schlecht. Und auch ein Maschinenbau-Studium habe ich schnell abgebrochen, weil es mir nicht gefallen hat. Osteopathie war also Plan C. Dafür habe ich vier Jahre lang an der Hochschule Fresenius studiert. Alternativ könnte man die Ausbildung auch berufsbegleitend machen. In beiden Fällen muss man aber zusätzlich die Prüfung zum Heilpraktiker ablegen. Denn Osteopathie gilt in Deutschland als Heillehre. Deshalb darf man nicht als Osteopath:in arbeiten, ohne auch Heilpraktiker:in oder Arzt oder Ärtzin zu sein. In anderen Ländern ist das aber nicht so. Außerdem habe ich anschließend noch eine zusätzliche Ausbildung zum Sport-Osteopathen in Hamburg gemacht.“