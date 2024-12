3897 Euro brutto für den Digital Streetworker

Welche Eigenschaften man für den Job braucht

„Man braucht auf jeden Fall ein dickes Fell und die Fähigkeit, sich abzugrenzen. Schließlich stößt man auch auf Hasskommentare oder Negativität in den Kommentarspalten. Es erfordert Disziplin, das nach Feierabend nicht mit nach Hause zu nehmen. Und wie in jedem sozialen Job braucht man viel Empathie, um auf die Leute eingehen zu können: Man kann sich nie zu 100 Prozent in eine Person einfühlen. Jeder Mensch fühlt ja anders. Zudem braucht man ein gewisses Maß an Argumentationsfähigkeit, um einen Vertrauensvorschuss zu bekommen. So kann man Vor- und Nachteile erläutern und gemeinsam eine Zukunftsvision erarbeiten. Und nicht zuletzt sollte man eine Faszination für digitale Medien mitbringen: Wenn man mit schriftlicher oder telefonischer Beratung nichts anfangen kann, wird man sich hier schwertun.“

Vorstellung vs. Realität

„Es ist genau so, wie ich es mir vorgestellt habe, und immer noch mein Traumjob. Positiv überrascht hat mich, wie viele Leute sich einem öffnen. Das ist toll, weil man nur so wirklich helfen kann.“

Wie viel man als Digital Streetworker verdient

„Ich habe einen Tarifvertrag im öffentlichen Dienst, wo man je nach Erfahrung und Stufe mehr verdient. In meiner Stufe verdiene ich 3897 Euro brutto bei einer 40-Stunden-Woche. Damit bin ich zufrieden und, soweit ich weiß, ist das ein relativ gutes Gehalt in der Branche.“