2900 Euro brutto für die Winzerin

„Mein Arbeitsalltag ist von den Jahreszeiten bestimmt. Wir haben Sommer- und Winterarbeitszeiten. Im Sommer fangen wir an manchen Tagen schon um halb sechs oder sogar noch früher an, damit wir nicht in der Mittagshitze arbeiten müssen. Dann sind wir um 13 Uhr oder 14 Uhr fertig. Während der Erntezeit im Herbst haben wir keine geregelten Arbeitszeiten – man bleibt so lange, bis alles erledigt ist. Im Winter arbeiten wir von acht bis 17 Uhr. Wir fangen den Tag immer mit einer Team-Besprechung an, in der wir anhand des Wochenplans durchgehen, was erledigt werden muss. In manchen Phasen macht man jeden Tag etwas anderes, im Winter zum Beispiel steht man aber auch mal wochenlang sieben bis acht Stunden am Tag draußen und macht nichts anders als Rebschnitt.“