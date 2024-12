2900 Euro brutto für die Opern-Inspizientin

Was ich als Inspizientin mache

„Mein Beruf verbindet das Technische und Musikalische in der Oper. Während der Vorstellungen bin ich neben der Bühne, im Backstage, und gebe Kommandos an die verschiedenen Gewerke: Bühnentechnik, Requisite, Beleuchtung und Tonabteilung. Wenn etwas auf der Bühne passieren soll, kommuniziere ich mit der zuständigen Abteilung über ein Funkgerät. Falls ein Schild heruntergefahren werden soll, würde ich beispielsweise sagen: ‚Für die Technik, Achtung, für das erste Schild: Go.‘“

Wie mein Arbeitsalltag aussieht

„Mein Arbeitsalltag unterscheidet sich, je nachdem, ob ein Stück noch in der Probephase oder bereits in der Vorstellungsphase ist. Während der Probenphase, die einige Wochen vor der Premiere losgeht, notiere ich in meinem Notenblatt, wann etwas auf der Bühne passieren muss, damit während der Vorstellung alles glatt läuft. Während der Vorstellungszeit, also wenn die Oper bereits vor Publikum läuft, gebe ich Anweisungen an die Gewerke. Dafür lese ich in meinem Notenblatt mit und beobachte die Dirigent:in.

In der großen Oper in Köln geben mehrere Inspizient:innen an einem Abend Kommandos. In der Kinderoper arbeite ich alleine, weil die Stücke um einiges kürzer und kleiner besetzt sind. Momentan führen wir ‚Die Bremer Stadtmusikanten‘ auf, das dauert knapp mehr als eine Stunde.“