3300 Euro brutto für die Artist Managerin

Was eine Artist Managerin macht

„Artist Management ist ganz viel in einem und bei jedem Manager sieht der Job anders aus. Das ist das Tolle daran: Man kann den Job so gestalten, wie es zu einem selbst und den Creatorn, die man betreut, passt. Ich betreue vier Creator, das heißt ich verwalte ihre Postfächer und bearbeite Kooperationsanfragen, zum Beispiel von Marken, aber auch von Schulen oder Ministerien. Spannende Anfragen bespreche ich dann mit den Creatorn. Sobald ich das ‚Go‘ von ihnen habe, gehe ich in Verhandlungen, in denen festgelegt wird, welche Content Pieces von den Creatorn zu welchen Bedingungen gemacht werden. Dann sorge ich dafür, dass alle Vereinbarungen eingehalten werden, die Creator ihre Content Pieces, also zum Beispiel Videos, rechtzeitig einreichen und wir das Feedback von den Kunden anschließend einarbeiten. Einen sehr großen Teil meiner Zeit verbringe ich außerdem mit der Kundenakquise, also damit, neue Kunden für meine Creator zu gewinnen.