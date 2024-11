5000 Euro brutto für den Stuckateur

Stuckarbeiten sind aber nur ein Teil des Berufs, in meinem Fall sogar ein kleinerer. In meinem Betrieb verputzen wir vor allem Häuser von innen und außen, außerdem bieten wir Wärmedämmung an. Ich sage immer: Wir geben Häusern ein Gesicht. Das ist es auch, was ich an dem Job so schätze. Es ist eine ehrliche Arbeit. Man sieht am Ende, was man getan hat.“