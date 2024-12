3668 Euro brutto für die Operationstechnische Assistentin

„Ich habe schon immer gewusst, dass ich was im sozialen oder medizinischen Bereich machen will. Nach meinem Realschulabschluss habe ich den Job der OTA in einer Broschüre entdeckt und er hat mein Interesse geweckt. Deswegen habe ich ein Praktikum in einer Tagesklinik gemacht, wo die Patienten ambulant operiert werden. Vor der ersten OP war ich ziemlich angespannt – man weiß ja doch nicht genau, wie man auf den Schnitt und das Blut reagiert. Aber es hat mir von Anfang an getaugt. Im September 2021 habe ich am Uniklinikum in München meine Ausbildung angefangen.