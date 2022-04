6000 Euro Brutto für die selbstständige Hundetrainerin

Wie der Arbeitsalltag aussieht

Ab Mittag biete ich Einzelstunden an, für die ich mich mit den Familien am Hundeplatz, in der Trainingshalle, bei ihnen zu Hause oder im Park treffe. Abends biete ich Kurse für Welpen, Junghunde, fortgeschrittene Hunde und den Hundeführerschein an.