3200 Euro brutto für den Landschaftsgärtner

Wir sind immer mit zwei bis vier Leuten auf einer Baustelle. Wenn wir mit den Kunden alles abgesprochen haben, gehen zuerst die groben Arbeiten los. Da ist abends immer der ganze Garten verwüstet, weil wir alles mit dem Bagger umgegraben haben. Dann wird von unten her aufgebaut, also zuerst gegebenenfalls die Entwässerung, dann die Einfassung für die Einfahrt, dann das Pflaster. Am Schluss kommen der Rasen und die Pflanzen. Wenn wir zu viert unterwegs sind, hat jeder seinen festen Job. Mit der Zeit kristallisiert sich heraus, wer welche Aufgaben am besten und am liebsten macht. Können muss man aber theoretisch alles, weil man auch manchmal alleine auf der Baustelle ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich delegiere am liebsten. Das habe ich schon immer gerne gemacht. Es gibt keine Aufgabe, die ich nicht übernehmen würde, aber natürlich sucht man sich als Chef der Gruppe gerne mal die schöneren Sachen raus, zum Beispiel die Bepflanzung oder ausgefallene Naturstein-Terrassen. Außerdem weiß man irgendwann, wo viel schiefgehen kann. Dann ist es unentbehrlich, selbst mitzuarbeiten.