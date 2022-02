3600 Euro Brutto für den Kochlehrer in der Psychiatrie

Wie der Arbeitsalltag als Fachlehrer:in aussieht

Morgens gehe ich so gegen sieben Uhr einkaufen, besorge alle Lebensmittel, die ich fürs Kochen benötige. Entweder die Kinder haben sich ein spezielles Gericht gewünscht, oder es passt gut in den Lehrplan. Danach fahre ich direkt in die Arbeit. Und dann habe ich zwei oder drei Doppelstunden mit verschiedenen Klassen. An der Heckscher Klinik betreue ich zwei Krisen-Klassen. Das sind Schüler, die vorher eine normale Regelschule besucht haben. Aber aufgrund einer schweren Krise in der Familie oder der Schule werden sie für vier bis maximal sieben Wochen in der Klinik behandelt. Die Schüler sind also mit dem „normalen“ Schulalltag vertraut und sollen nach ihrem Aufenthalt möglichst wieder an ihre alten Schulen zurückgeführt werden. Sie sind also nur für einen sehr kurzen Zeitraum da. Deshalb habe ich zwar nicht viele Klassen, aber sehr viele Schüler. Oft fällt es mir deshalb sehr schwer, mir alle Namen zu merken. An meinem zweiten Arbeitsplatz, der Otto-Steiner-Schule ist das anders. An der habe ich auch schon als Integrationshelfer gearbeitet und als eine Stelle als Fachlehrer frei wurde habe ich sie direkt angenommen.