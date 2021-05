450 Euro brutto für die Partysängerin

Das Spannende an der Arbeit ist, dass man bei jedem Auftritt eine andere kleine Welt betritt, weil natürlich auch die Feiergesellschaften unterschiedlich sind. Durch die Musik möchte ich auch immer eine kleine Blase schaffen, in der sich die Leute fallen lassen können. Bei manchen Gesellschaften ist das sehr einfach und man hat nach ein paar Liedern schon fast ein freundschaftliches Verhältnis. Bei anderen Partys ist es etwas schwieriger, eine Verbindung zum Publikum aufzubauen. Am Ende sind wir auch abhängig davon, dass die Leute mit uns interagieren und klatschen, lachen, weinen oder tanzen. Mit einem Song bekommen wir aber jede Gesellschaft auf die Tanzfläche: „Narcotic“ von Liquido. Da der Text einfach ist und auch alle die Melodie kennen, weiß jeder sofort, was zu tun ist: Du springst und grölst einfach durch von der ersten bis zur letzten Sekunde.