In Schieflage

Und nein, wir dürfen nicht mehr tolerieren, wenn unser Booker-Kumpel der weiblichen DJ einen Spruch drückt oder der Superstar-DJ eine Teenagerin mit Drinks vollpumpt und auf sein Hotelzimmer nehmen will. In der Pandemie können wir fix flächendeckend Awareness-Teams in Clubs installieren, wie es das „Mensch Meier“ in Berlin vormacht. Nein, boys will not be boys. Wer Macht missbraucht, muss rausfliegen. Und natürlich müssen wir auch über gendergerechte Line-Ups sprechen: Alle Jahre diskutiert Deutschland über Non-Sense wie die Quote für deutschsprachige Musik im Radio, aber nie über eine Frauenquote für Festivals. 2021, im Ernst?