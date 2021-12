4400 Euro brutto im Monat für die Psychologin in der Friedensarbeit

Ich habe mich schon recht früh für Politik und Internationale Zusammenarbeit interessiert. Schon als Kind hat mich die Frage beschäftigt, warum es Kriege und gewaltsame Auseinandersetzungen gibt. Ich habe später Psychologie studiert und dabei den Schwerpunkt auf Traumafolgen gelegt. Als 2015 so viele Geflüchtete nach Deutschland gekommen sind, habe ich mit vom Krieg betroffenen Menschen gearbeitet und eine Willkommensgruppe mitgegründet. Für mein Masterstudium wollte ich gerne ins Ausland. Nach einem Auswahlgespräch wurde ich an der Columbia University in New York City aufgenommen. Dort habe ich schnell gelernt, dass man als Psychologin auch präventiv arbeiten kann, in der Konflikttransformation, also der Umwandlung von gewaltsamen Auseinandersetzungen in Dialoge. Während meines Masters habe ich Kontakte zu Professor:innen geknüpft, die in dem Bereich arbeiten. Ein Dozent hat an einem Projekt der Berghof Foundation gearbeitet, so bin ich auf die Organisation aufmerksam geworden.