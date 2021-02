2930 Euro brutto für den BND-Mitarbeiter

Mein Arbeitsplatz ist ein Büro in Berlin. Dort werte ich Berichte aus einem bestimmten Land im Nahen Osten aus. Für diese Region müssen wir täglich Einschätzungen liefern. Wie am Fließband muss man da oft schreiben. Folgende Fragen muss ich mir bei meiner Arbeit zum Beispiel stellen: Wie geht es der Wirtschaft im Land? Was denkt der Staatschef? Was denkt die Opposition? Man muss versuchen, analytisch zu denken und ein Gesamtlagebild erstellen. Berichte werden im eigenen und mit anderen Teams abgestimmt, dazu leiste ich meinen Beitrag. Alles wird gegenseitig hinterfragt. Das ist auch gut so, schließlich sind unsere Informationen auch oft Grundlage für Entscheidungen in der deutschen Außenpolitik.