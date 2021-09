„Ich glaube nicht, dass die Menschen, die in Afghanistan Widerstand leisten, diesen Kampf gewinnen können“

Fatima Alavi hat fast zehn Jahre lang für Menschen- und Frauenrechtsorganisationen in Afghanistan gearbeitet. Vor sieben Monaten wurde sie von den Taliban bedroht – im Juli verließ die 30-Jährige ihr Heimatland und floh nach Tadschikistan. Sie studierte an der Universität Kabul Sozialwissenschaften, Politik und Internationale Beziehungen und gehört zu den vielen Frauen in Afghanistan, die sich in den vergangenen 20 Jahren immer mehr Rechte und Freiheiten erkämpft haben – und diese jetzt, wo die Taliban an der Macht sind, mehr und mehr zu verlieren drohen. Im Interview mit jetzt erzählt Fatima Alavi wie es war, als Frau in Afghanistan aufzuwachsen und was die Übernahme der Taliban für die afghanische Gesellschaft und vor allem für die afghanischen Frauen bedeutet.