2700 Euro brutto für den Hörakustiker

Wie viel man als Hörakustiker verdient

„Ich verdiene als Geselle im ersten Jahr 2700 Euro brutto im Monat. Es gibt in der Branche keine Tarifverträge. Jeder Betrieb kann das Gehalt also anders festsetzen. Wenn ich bei Kollegen aus meiner Berufsschulklasse nachfrage, verdient da jeder etwas anderes. Es kommt stark darauf an, wo du arbeitest, welche Bereiche du übernimmst und ob du Weiterbildungen machst. Mit meinem Gehalt liege ich ziemlich im Durchschnitt und kann aktuell gut damit leben. Ich will aber auf jeden Fall auch noch meinen Meister und andere Weiterbildungen machen. Zum Beispiel interessiere ich mich auch sehr für die Arbeit mit Kindern. Da bin ich aktuell noch kein Experte, möchte aber stärker in diesen Bereich gehen.“