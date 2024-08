7000 Euro für den Stationsmeteorologen

Was ich in meiner Freizeit auf der Station mache

„Super wichtig ist, dass man nicht in Monotonie versinkt. Es kann vorkommen, dass man wegen eines Sturms quasi eine Woche lang in der Station eingeschlossen ist und nur mal ganz kurz für ein paar Meter raus kann. Da muss man sich irgendwie zu beschäftigen wissen. Wir schauen zum Beispiel zusammen Filme und spielen Gesellschaftsspiele, aber ich mache auch viel Sport in der Kraftsport-Ecke, schnitze, sticke und setze mich ans E-Piano. Außerdem gibt es eine Sauna, was total geil ist. Von der Sauna direkt raus in Minus 30 bis Minus 40 Grad ist schon ein Erlebnis. Trotzdem ist eine der wichtigsten Regeln: ‚Don’t do stupid shit‘. Wir sind hier allein – und die Stationsärztin kann nur bis zu einem gewissen Punkt helfen. Also macht man alles ein bisschen vorsichtiger.“

Was der Job mit meinem Privatleben macht

„Das ist relativ krass, weil man faktisch komplett rausgerissen wird. Ich habe davor in München studiert und bin jetzt für vierzehn Monate weg. Und es gibt zwischendrin keine Möglichkeit, heimzugehen oder Besuch zu empfangen. Man ist einfach raus. Heutzutage ist es nicht mehr ganz so extrem wie früher, weil man ziemlich easy mit Video telefonieren kann und das mache ich mit der Familie und Freunden auch regelmäßig. Aber es ist trotzdem so, dass ich einen ganz anderen Lebensalltag habe. Das ist manchmal schwierig, rüberzubringen. Man ist hier in einer ganz anderen Welt.“

Wie ich zu dem Job gekommen bin

„Nach der Schule habe ich an der TU München Ingenieurwissenschaften studiert. Ich wusste, dass mich die technisch-naturwissenschaftlichen Dinge interessieren, aber so konnte ich mir offen halten, in welche Richtung es genau gehen wird. Der Studiengang ist nämlich relativ breit aufgestellt. Nach den vier Semestern Grundstudium habe ich mich dann auf die angewandten Naturwissenschaften konzentriert, nachdem ich in ein paar Vorlesungen Meteorologie an der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) reingeschnuppert hatte. Die konnte ich mir sogar an der TU anrechnen lassen. Die Atmosphäre an der Munich School of Engineering war total offen, ganz nach dem Motto: ‚Wir machen es möglich, wenn es irgendwie geht.‘ Das Studium hat mir so gut gefallen, dass ich für den Master Meteorologie an die LMU gewechselt bin. In Teilzeit studiere ich nebenher noch den Master Politics & Technology an der TU, aber den habe ich derzeit pausiert.