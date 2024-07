2500 Euro brutto für die freiberufliche politische Bildnerin

Die einzige Kontinuität ist der Lehrauftrag an zwei Universitäten und mein Nebenjob bei der Stadt. An der Uni gebe ich Demokratietrainings im Studiengang Soziale Arbeit auf Honorarbasis. Bei der Stadt arbeite ich für 15 Stunden pro Woche in der Städteplanung. Es gibt aber neben den Workshops auch viel Büroarbeit zu tun: Rechnungen schreiben, Planung und Konzeption von neuen Workshops und die Akquirierung von neuen Aufträgen.“

Wie politisch neutral ich sein muss

„In der politischen Bildung gibt es verschiedene Leitlinien, an die sich politische Bildner:innen halten. Ein wichtiger Grundsatz ist der Beutelsbacher Konsens, der als erforderliches Mindestmaß gilt. Er besagt: Was in der Gesellschaft kontrovers diskutiert wird, sollte auch in der politischen Bildung kontrovers dargestellt werden. Ich persönlich finde das aber nicht ausreichend. Ich richte mich noch nach weiteren Richtlinien. Die sogenannte Frankfurter Erklärung hat beispielsweise einen kritisch-emanzipatorischen Ansatz, das bedeutet vereinfacht gesagt, dass sie Kritik und Kritikfähigkeit in den Mittelpunkt politischer Bildung rückt. Es gibt viele verschiedene Leitlinien in der politischen Bildung, über die ich mich auf Fortbildungen mit anderen politischen Bildner:innen austausche. Wichtig ist auf jeden Fall zu sagen, dass ich in den Workshops nicht sagen darf, dass es nur eine richtige Meinung gibt. Doch die verschiedenen Meinungen müssen im Rahmen der Menschenrechte abgesteckt sein. Wenn jemand die Menschenreche missachtet oder extremistische Positionen äußert, greife ich ein und sage, dass das keine demokratische Aussage ist.“

Wie ich zu dem Job kam

„Nach meinem Abitur habe ich zwei Freiwilligendienste gemacht – einen in Berlin in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung und einen in Tansania in einer Schule. Zur Vorbereitung und als Begleitung während der Freiwilligendienste gab es mehrere Seminare. Dort bekommt man hauptsächlich Anregungen, Tipps und Ideen für die Arbeit in der Einsatzstelle und kann sich austauschen. Daran teilzunehmen, hat mir viele Denkanstöße gegeben und mir während meiner Freiwilligendienste sehr geholfen. Während meines Studiums der Sozialen Arbeit habe ich die Möglichkeit bekommen, solche Freiwilligendienst-Seminare selbst abzuhalten. Die Seminare haben wir immer im Team abgehalten und so habe ich von erfahrenen Workshopleiter:innen viel gelernt. Ich habe mir recht schnell ein Netzwerk aufgebaut und mit der Zeit für immer mehr Träger gearbeitet.

Nach meinem Bachelor habe ich mir aber mehr thematische Tiefe in den Workshops gewünscht. Deshalb habe zwei Masterstudiengänge in Politik und Philosophie und in Gender Studies gemacht, um einen Fokus auf die Demokratiebildung setzen zu können.