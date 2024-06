Bis zu 3900 Euro brutto für die Notfallsanitäterin

Wie mein Arbeitsalltag aussieht

„Ich arbeite 45 Stunden pro Woche im Schichtdienst, entweder von acht bis 20 Uhr oder von 20 bis acht Uhr. Eine weitere Schicht geht von acht bis 18 Uhr. In dieser fahren wir auf längeren Strecken geplante Überweisungen von Intensivpatienten, zum Beispiel vom Krankenhaus in eine Spezialklinik. Nachts sind wir nur zu zweit auf der Rettungswache, tagsüber zu viert. Mein Arbeitstag startet auf der Wache, wo wir den Rettungswagen checken und auf Vollständigkeit prüfen. Wir erledigen Wachaufgaben wie den Rettungswagen zu desinfizieren, neues Einsatzmaterial zu bestellen, das gesamte Material des Rettungswagens auf Verfallsdaten zu prüfen und die Wache zu putzen. Oft üben wir in unserem Schulungsraum verschiedene Einsatzszenarien und bilden uns fort. Wenn alles erledigt ist, kochen wir oft gemeinsam, spielen Brettspiele oder entspannen uns beim Fernsehen. Dabei tragen wir immer einen kleinen Melder an unseren Gürteln, der laut piepst, sobald ein Einsatz reinkommt. Die Leitstelle nimmt den Notruf vom Patienten entgegen und sieht im System, welches Rettungsteam am schnellsten am Einsatzort wäre. Wenn der Notfall bei uns in der Nähe ist und wir nicht bereits bei einem anderen Einsatz sind, alarmiert sie uns. Ansonsten weicht sie auf andere Rettungswägen im Umkreis aus. Sobald der Einsatz bei uns reinkommt, lassen wir alles stehen und liegen und rücken sofort aus.