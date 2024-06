3300 Euro brutto für die Übersetzerin ​​und Sprachlehrerin

„Ich war schon in der Schule in Sprachen viel besser als in Naturwissenschaften. Nach der Schule bin ich durch einen Freund auf eine kleine Privatschule gestoßen, an der man die theoretische zweijährige Ausbildung zur Fremdsprachenkorrespondentin machen kann. Das war genau meins. Danach habe ich das Studium zur staatlich geprüften Übersetzerin gemacht. Wir hatten in jedem Fach Muttersprachler, so lernt man am besten, finde ich. Für mich war die Kombination aus Ausbildung und Studium ideal. Nach meinem Studium habe ich mich 2021 vor dem Landgericht beeidigen lassen, damit ich offizielle Dokumente übersetzen und stempeln darf.