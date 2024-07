2800 brutto für den Maschinenführer

Wie ich zum Job gekommen bin

„Ich habe mit 20 die Handelsakademie abgeschlossen, danach eine lange Reihe von Jobs und Praktika hinter mir – eines davon hier bei meiner aktuellen Firma. Durch Eigeninitiative, viel Arbeit und natürlich meine lebhafte Persönlichkeit – manche würden sagen, große Klappe – bekam ich direkt nach dem Praktikum meine jetzige Stelle, für die normalerweise eine dreijährige Ausbildung zum Metalltechniker verlangt wird. Ich dagegen war gut, ambitioniert, erfahren und kannte die richtigen Leute. Schon als Jugendlicher war ich an handwerklicher Arbeit interessiert und begabt. Das alles half natürlich. Obwohl ich den Job mag, habe ich einen Plan B: Mittlerweile studiere ich nebenbei an der Universität Wien Geographie und Mathematik auf Lehramt. Mathe ist leider so schwer, wie man es sich vorstellt. Wegen der Doppelbelastung bin ich kürzlich mit der Wochenarbeitszeit auf knapp 20 Stunden heruntergegangen, da in Seminaren Anwesenheitspflicht besteht, und die häufig am Vormittag stattfinden. Ich möchte die Ausbildung definitiv abschließen; ob ich dann wirklich Lehrer werde, bleibt offen. Party-Eskapaden am Wochenende gehören größtenteils der Vergangenheit an, ein bisschen spürt man das Älterwerden leider. Freizeit bedeutet für mich nun eher Lernzeit oder sportliche Betätigung. Das Reisen muss oft bis zum Sommer warten. Aber hey, dieses Jahr habe ich es immerhin nach Brasilien geschafft!“

Was mich die Leute auf Partys fragen

„Neben der Frage, was ich den ganzen Tag so mache, bohren Interessierte sofort nach den genauen Autoteilen, die ich mir anschaue. Das artet schnell mal in Fachchinesisch aus. Viele wollen wissen, für welche Automarken wir kontrollieren. Das variiert: Unter anderem sind Volvo, BMW oder Mercedes unsere Kunden.“