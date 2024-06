2300 Euro brutto für die Floristin

Was mich an meinem Job stört

„Schnittblumen werden in beheizten Gewächshäusern gezüchtet und mit Pestiziden bespritzt. Wir haben auch Fairtrade-Blumen im Sortiment, die den Schutz der Umwelt und Arbeitsbedingungen versprechen. Das sind aber nur zehn von 80 Bünden und wie ein Tropfen auf dem heißen Stein. Für die Kundschaft ist häufig nur wichtig, dass der Strauß so günstig wie möglich ist. Der Preis soll nicht höher als 15 Euro sein. Der größte Teil wird aus dem Ausland importiert. Rosen etwa kommen aus Afrika. Das belastet die Umwelt. Mir war das vorher nicht klar. Früher oder später macht man sich darüber aber keine Gedanken mehr. Ich habe das nicht vor Augen. Was ich aber sehe, sind die Massen an Ware. Ein bis zwei Mal in der Woche fährt ein LKW vor. Ich kann schlecht schätzen, wie viele frische Blumen wir reinbekommen – vielleicht zwischen 2000 und 3000? Heftig ist, dass die Hälfte davon eine Woche später weggeschmissen wird.“

Wie der Job das Privatleben beeinflusst

„Weil ich in einem großen Gartencenter arbeite, habe ich die gleichen Arbeitszeiten wie im Einzelhandel. Die Filialen haben täglich von morgens bis 18:30 abends geöffnet. Als Vollzeitkraft habe ich kaum Freizeit, zumal ich einen längeren Arbeitsweg habe. Abends bin ich immer kaputt und müde. Zeit für ein Hobby bleibt mir nicht. Die Floristik hat auch am Wochenende geöffnet. Meine Freund:innen haben am Wochenende immer frei – ich nur selten. Deswegen werde ich immer gefragt, ob und ab wann ich Zeit habe.“