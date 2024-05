1199 Euro brutto pro Hochzeit für die Traurednerin

Das erste Gespräch ist ein Kennenlernen: Wir schauen, ob die Chemie zwischen uns stimmt und tauschen uns kurz aus. Im zweiten Treffen erzählen sie mir detailliert ihre Liebesgeschichte vom Kennenlernen über Meilensteine, ihren Alltag, den Antrag bis hin zu Wünschen ans Eheleben. Von dem Gespräch erstelle ich ein Protokoll, das ich an die Paare zur Abnahme sende. Nicht, dass etwas Bedeutendes fehlt, ich etwas falsch verstanden habe oder sie etwas von dem Gesagten doch nicht in der Traurede hören möchten. Kaum ein Paar möchte die gesamte Rede im Voraus lesen. Aber durch das Protokoll haben sie schon mal einen guten Überblick darüber, was gesagt werden könnte und sie könnten nochmal intervenieren. Im letzten Treffen machen wir die finale Planung und gehen den Tag in kleinen Schritten durch: Welche Musik wird wann gespielt? Wie läuft der Einzug ab? Welche Rituale sollen bei der Trauung dabei sein? Im Nachgang fasse ich den Ablaufplan, die Lieder und die Rede in einem Dokument zusammen, an dem ich mich während der Trauung entlanghangle.