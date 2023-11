„Männliche Erzieher stehen von Tag eins schon unter Generalverdacht“

In manchen Kitas und Krippen gibt es ein Wickelverbot für Männer. Ich war noch nicht damit konfrontiert, habe mich aber bisher auch nie um das Wickeln gerissen. In unserer Gesellschaft ist der Gedanke verankert, dass von Männern eine höhere Gefahr für sexuelle Übergriffe ausgeht. Um diesem Vorwurf vorzubeugen, kann ich als Mann das Wickeln in vielen Einrichtungen verweigern. Das Wickelverbot will Männer vor dem Vorwurf sexueller Übergriffe zu schützen, diskriminiert sie aber gleichzeitig. Diese Regelungen gibt es nur, weil Männer generell häufiger sexuell übergriffig sind. Diese Annahme ist allerdings mit Vorsicht zu genießen, da Missbrauch durch Frauen bisher kaum erforscht ist, wie der Bundesbeauftragte für sexuellen Kindesmissbrauch sagt.