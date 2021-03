363 Euro brutto für den Game-Coach

Das Game

Ich coache Menschen im Spiel „Apex Legends“ für den Computer. Das Game gehört zu den sogenannten „Battle Royal“-Spielen, bei denen viele verschiedene Spieler online in einem immer kleiner werdenden Spielfeld gegeneinander um den Sieg kämpfen. Es hat etwas von einem Ego-Shooter, da man Gegner auch umbringt. Das ist aber nicht das alleinige Ziel. Es ist kein reines Ballerspiel, sondern ein taktischer Shooter. Planung, taktisches Vorgehen und Strategie entscheiden über Sieg oder Niederlage. Und genau das will ich meinen Kunden beibringen. Ich biete meinen Unterricht über die Onlinedienstleitungsplattform fiverr an. Menschen aus der ganzen Welt können eine Stunde mit mir buchen. Ich verabrede mich dann mit ihnen zu einer bestimmten Uhrzeit. Ich coache die Spieler „ingame“ über den spieleigenen Beobachtermodus. Hierzu finden wir uns in einem Voice-Chat ein, damit ich gleichzeitig mit den Spielern reden kann. Die Coaching-Session streame ich selbst auf twitch. So können andere Zuschauer ebenfalls am Coaching teilnehmen – gratis quasi.