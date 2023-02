Bis zu 5000 Euro brutto für den Kochbuchautor

Hauptberuflich war ich aber Outdoor-Trainer an verschiedenen Schulen und habe für ein paar Jahre bei einem Geigenbauer gearbeitet. In meiner Freizeit habe ich schon immer Kurzgeschichten und Gedichte verfasst. Doch als ich mit 27 meinen leiblichen Vater und den Rest meiner Familie in Trinidad und Tobago kennengelernt habe, konnte ich nicht mehr schreiben. Das war zu emotional für mich. Meine Mutter ist Deutsche, aber mein Vater kommt aus Trinidad. Das wusste ich lange nicht. Ich dachte immer, dass mein Stiefvater – mit indigenen und afroamerikanischen Wurzeln – mein leiblicher Vater sei. Es herrschte eine große Zerrissenheit in mir: „Wer bin ich? Wo gehöre ich hin?“ Ich wollte etwas schaffen, das die Geschichte der afrodeutschen Community und anderer Menschen erzählt, die zwischen mehreren Kulturen leben. Ich finde, ein Kochbuch bietet sich an, da Essen eine Sprache ist, die alle verstehen.