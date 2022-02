Die Date-Killer-Lebensmittelallergie

Aber soll ich mich wirklich mit einem fremden Typen treffen? Was ist, wenn er total komisch ist? Andererseits ist es ja ganz gut, wenn ich am ersten Schultag schon jemanden kenne. Und sein Profilbild sieht auch sympathisch aus. Also antworte ich: „Ja klar, können wir gerne machen. Wann?“ Wieder schmeiße ich mein Handy weg vor lauter Aufregung. Es vibriert. „Wie wärs gleich heute? Ich kann dich abholen und wir gehen was essen.“ Okay, das geht schnell. „Egal, trau dich mal was Johanna!“, feuere ich mich selbst an und willige ein.