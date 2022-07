2000 Euro brutto für die Eating-Designerin

Es geht also darum, das Essen so zu präsentieren, dass es zum Interagieren anregt – mit den Lebensmitteln selbst und mit den anderen Gästen. Dabei spiele ich viel mit Farbe, Ästhetik und Texturen, um die Leute auf das Essen aufmerksam zu machen. Ein Beispiel: Es gibt eine „Food Station“ mit einer Plexiglasplatte, auf der ich verschiedene Aufstriche in Tropfenform platziert habe. Man nimmt sich einen Brotlaib, mit dem man den Aufstrich von der Platte wischt – dann kommt unter dem Dip eine Nachricht zum Vorschein, zum Beispiel Informationen zu dem Produkt. Vielleicht steht neben einem eine Person mit einer anderen Nachricht, mit der man dann darüber ins Gespräch kommt. Durch solche gemeinsamen, haptischen Erlebnisse möchten wir die Gäste dazu anregen, ihr tägliches Konsumverhalten zu hinterfragen und im besten Fall zu verändern.

Wie der Arbeitsalltag als Eating-Designerin aussieht

Meine Arbeit ist projektbezogen. Deswegen sieht jeder Tag ein bisschen anders aus. Da ich selbstständig und oft von zu Hause aus arbeite, ist ein halbwegs geregelter Arbeitsalltag trotzdem wichtig. Das gelingt mir immer besser. An einem Durchschnittstag fange eigentlich immer um acht Uhr an, arbeite erst einmal eine Stunde für mich allein, und um neun oder zehn gibt es Meetings mit Kunden oder mit dem Team. Danach fällt meistens Konzeptarbeit oder so etwas wie Mails beantworten an. Da ich eine einjährige Tochter habe, höre ich in diesem Jahr schon um 12:30 Uhr auf zu arbeiten. Das geht allerdings nur durch die Unterstützung von meinem Team.