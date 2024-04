4100 Euro brutto für die Apothekerin

Besonders wichtig ist Empathie, weil der Beruf sehr viel mit Menschenkontakt zu tun hat. Schüchtern sollte man nicht sein, gerade bei intimen Angelegenheiten.”

Vorstellung vs. Realität

„Ich bin überrascht, was man sich manchmal von Kund:innen anhören muss. Konkret denke ich da an eine Situation, dass mir mit einer Anzeige gedroht wurde, weil ich etwas ohne Rezept nicht abgeben wollte – was ich nicht darf. Und in einer Apotheke fällt mehr bürokratische Arbeit an, als ich erwartet habe. Trotzdem ist der Beruf sogar schöner als in meiner Vorstellung, weil mir die Arbeit mit Menschen so viel gibt.”

Wie viel ich verdiene

„Als angestellte:r Apotheker:in wird man in der Regel nach Tarif vergütet: Es fängt bei 3895 Euro brutto im Monat im ersten Berufsjahr an. Mit der Berufserfahrung kann das Gehalt auf bis zu 5000 Euro brutto im Monat steigen. Es gibt eigentlich kaum Abweichungen in der Bezahlung zwischen den Apotheken in Deutschland. Es kann sein, dass man unterschiedlich verdient, wenn man im ländlichen Raum arbeitet oder in einer Großstadt wie ich. Da verdiene ich 4100 Euro brutto im Monat. Es ist auf jeden Fall genug, um ausgehen und in Urlaub fahren zu können, ohne groß aufs Geld schauen zu müssen. Sollte ich doch mehr verdienen wollen, kann ich als Apothekerin auch in die Industrie, also in ein Pharmaunternehmen wechseln.”

Wann ich Medikamente nicht rausgebe

„Einmal wollte eine Person Nasentropfen haben, hat aber dazu gesagt, dass sie das für die Augen benutzen wolle. In so einem Fall darf man die Abgabe auch verweigern. Oder wenn jemand bestimmte Medikamente in einer sehr hohen Menge kaufen will. Generell gilt: Wenn ein Rezept vorliegt, dann müssen wir das Produkt auch herausgeben. Wenn der Verdacht auf Missbrauch herrscht, dann rufen wir den:die Ärzt:in an, die das Rezept ausgestellt hat und halten Rücksprache.