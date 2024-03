2500 Euro brutto für den Colorist

„Vor dem Dreh eines Spielfilms kommen der:die Regisseur:in und der:die DP mit Ideen ins Post-Production-Studio. Im Grading Theater zeigen sie mir Referenzen für den Look: Bilder, Filme, Malereien oder Werbematerial. Auf Websites, wie Shotdeck, kann man solche Referenzen sehen. Gemeinsam analysieren wir die Referenzen und entscheiden, welche Teile von Bildern uns gefallen und welche vielleicht weniger passen. Zum Beispiel könnten die Schatten einer Referenz für einen Film zu dunkel sein. Wir besprechen, was wir im Grading machen können und was idealerweise am Set passieren sollte. Dann testen wir die kreierten Looks in Testaufnahmen. Je nach Budget haben wir dafür ein bis zwei Stunden oder einen Tag Zeit. Diesen Look gebe ich dann mittels eines sogenannten Lookup Tables (Anm. der Redaktion: Eine Tabelle, in der vorgegebene Informationen zusammengefasst werden) mit ans Set, dann beginnt der Dreh. Nach dem Schnitt bekomme ich das Drehmaterial. Parallel zu meiner Arbeit wird der Ton bearbeitet.