2625 Euro brutto für die Postbotin

„Viele denken, ich fahre mit dem Auto rum und habe viel Zeit, um mit Leuten zu plaudern. In Wirklichkeit ist der Job anspruchsvoll, da man viele Sendungen zustellen muss und auch unter Zeitdruck arbeitet. Gerade in der Weihnachtszeit habe ich oft länger gearbeitet. Klar, wenn man seinen Bezirk gut kennt oder wenn man Kollegen hat, die in der Nähe sind und helfen können, dann kommt das nicht mehr so häufig vor. Ich habe viele Bezirke, die an die Innenstadt angrenzen, da kommt es oft zu Stau. Manchmal ist man auch selbst der Grund für eine kleine Blockade. Wenn Fahrzeuge dann hinter einem stehen oder hupen, darf man sich nicht aus der Ruhe bringen lassen. Meist bleibt man eh nicht länger als fünf Minuten an einem Ort stehen.